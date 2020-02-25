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أخبار العالم

لصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 15 شخصا والإصابات لـ 95 حالة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا) المستجد إلى 15 شخصًا في البلاد حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة اللإيرانية - وفقًا لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم اكتشاف 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة به إلى 95 حالة، داعية المواطنين إلى البقاء في المنازل بسبب انتشار فيروس (كورونا).

يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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