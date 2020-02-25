وفاة حسني مبارك .. دنيا صلاح عبد الله تنعى الرئيس الراحل





وعلقت عليها قائلة "وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك .. ‏ربنا يرحمه ويغفر له .. تتفق معه سياسيًا، أو تختلف.. لكن تبقى حقيقة واضحة

نعت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمجموعة صور له.

وضوح الشمس.. إنه رجل وطنى".





وأضافت بكلمات قد قالها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك "إن هذا الوطن العزيز هو وطنى فية عشت وحاربت من اجلة وعلى أرضة اموت وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا وماعلينا إن الوطن باق والأشخاص زائلون‏".





وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الرئيس الأسبق ".





وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فد توفى اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.