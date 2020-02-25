AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفاة حسني مبارك .. دنيا صلاح عبد الله تنعى الرئيس الراحل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:34 م
الرئيس السابق محمد
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
Advertisements
امل مجدي
نعت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمجموعة صور له. 

وعلقت عليها قائلة "وفاة الرئيس الأسبق  محمد حسنى مبارك..‏ربنا يرحمه ويغفر له..تتفق معه سياسيًا، أو تختلف.. لكن تبقى حقيقة واضحة

وضوح الشمس.. إنه رجل وطنى".


وأضافت بكلمات قد قالها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك "إن هذا الوطن العزيز هو وطنى فية عشت وحاربت من اجلة وعلى أرضة اموت وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا وماعلينا إن الوطن باق والأشخاص زائلون‏".


وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الرئيس الأسبق ".


وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فد توفى اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صابرين تنعى السلطان قابوس بن سعيد

اتقوا الله.. فجر السعيد تنفي وفاة حسني مبارك

وفاة حسني مبارك.. كيف استقبل رواد تويتر الخبر؟

التلفزيون المصري يعلن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

وفاة حسني مبارك.. فجر السعيد تنعي الرئيس الأسبق برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

رئيس نادي وادي دجلة يسخر من أزمة الزمالك في القمة 119

أفريقيا فى خطر.. خسائر مدوية لـ الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

ارتدوا الشتوي واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية: ساعات وتنتهي موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

وفاة حسني مبارك.. شاهد أحلام تنعي مبارك بأحرف من ذهب

وفاة حسني مبارك.. أحمد موسى ينعيه بكلمات من ذهب

تحققا بعد وفاته.. تعرف على وصية مبارك لأولاده ووعد قطعه على نفسه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تسقط بسيارتها في قنال ورجل ينقذها بطريقة غريبة

أسعار هوندا بعد إعلانها تخفيض honda civic.. صور

بسبب التدخين.. أكبر أب في العالم يلقى مصرعه بشكل مأساوي عن 104 أعوام