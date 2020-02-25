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أخبار البلد

وفاة حسنى مبارك ..سناء منصور : رئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:32 م
الرئيس الأسبق حسني
الرئيس الأسبق حسني مبارك
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جودت عيد
عبرت الإعلامية سناء منصور ، عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ,

وقالت سناء منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنا فى شدة الحزن على هذا الرئيس لأنه صان مصر من الحروب ، وحافظ على سلامها وأمنها لسنوات طويلة.

وتابعت سناء منصور كان رئيس مصر لمدة 30 عامًا ولم يفرط بها ولا قبل أن يخرج منها ، وله ما له وعليه ما عليه لا أستطيع القول إلا الدعاء له بالرحمة خسرت مصر رجل من أفضل الرجال الوطنيين ، ورئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن .

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد توفى عن عمر يناهز 91 عامًا.
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