وفاة حسنى مبارك ..سناء منصور : رئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن

عبرت الإعلامية سناء منصور ، عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ,





وقالت سناء منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنا فى شدة الحزن على هذا الرئيس لأنه صان مصر من الحروب ، وحافظ على سلامها وأمنها لسنوات طويلة.





وتابعت سناء منصور كان رئيس مصر لمدة 30 عامًا ولم يفرط بها ولا قبل أن يخرج منها ، وله ما له وعليه ما عليه لا أستطيع القول إلا الدعاء له بالرحمة خسرت مصر رجل من أفضل الرجال الوطنيين ، ورئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن .





وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد توفى عن عمر يناهز 91 عامًا.