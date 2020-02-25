وفاة حسني مبارك.. الرئيس الأسبق يكشف سبب تخليه عن السلطة.. فيديو

وأضاف الرئيس الراحل محمد، خلال دفاعه عن نفسه أمام محكمة الجنايات، أنه طرح خطوات واضحة تضمن انتقالًا سلميًا للسلطة فى إطار الدستور والقانون بإقامة انتخابات للرئاسة فى سبتمبر 2011، وأعلنها فى خطابه للمواطنين فى الأول من فبراير، ولكن سعى من يريد للانقضاض على الدولة لتأجيج الأوضاع.

وأكد أنهم "حاولوا الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، ومع تفاقم الأحداث وبعد أن أصبحت متأكدا أن الهدف النهائى لهؤلاء هو إسقاط الدولة ومؤسساتها، فقد اخترت طواعية التخلى عن مسئوليتى كرئيس للجمهورية حقنًا للدماء وحفاظًا على الوطن وأمان أبنائه ولكى لا تنجرف مصر لمنزلقات خطرة تدفع بها للمجهول".

وأوضح أنه اختار بحس وطنى خالص حمل الأمانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثقةً فيهم على العبور بنصر وأمنها للعبور والوصول لبر الأمان.

نشأة حسني مبارك

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.





حسني مبارك في الكلية الحربية

التحق حسني مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي في 1964.

عمل حسني مبارك بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.

عُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة العميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.

حسني مبارك وحرب أكتوبر

قاد محمد حسني مبارك القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، محمد أنور السادات، في أبريل 1975.