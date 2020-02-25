نشاط مكثف لـ أكاديمية البحث العلمي.. مسابقة للشباب في الكيمياء.. ورشة عمل للنهوض بإنتاجية القمح.. وندوة عن أنيميا وصحة الحوامل والأطفال

"البحث العلمي" تعلن مسابقة للشباب في الكيمياء.. اعرف طريقة التقديم

أكاديمية البحث العلمى تدشن مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

ورشة عمل بالبحث العلمي للنهوض بإنتاجية القمح





أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عددا الفعاليات والورش الهامة التي تقام خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الأكاديمية إلى عمل أنشطة مكثفة للعلماء والباحثين.





ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل للتعريف بمبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) التي سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء، وهى المبادرة التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.









عقدت الورشة تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.









وشرح د. معوض الخولى، فى بداية الورشة، المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءً على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كافة المستويات محليًا وعالميًا.









من جانبه، أوضح د. محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في تصريح، أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، كان ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عموما.









وأكد أن المبادرة تتكون من عدة برامج في مرحلتها الأولى وهي حاضنات للنوابغ في العلوم بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل، وحاضنة تكنولوجية لتمكين رائدات الأعمال العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤتمرا سنويا للمرأة في العلوم.









وتتضمن المبادرة أيضا منح قصيرة للباحثين في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنح بحثية سريعة وموجهة في الرياضيات والفيزياء فى كليات العلوم الحكومية، بالإضافة إلي منح تطوير وتحديث وصيانة واعتماد معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية، وتطوير وإنشاء بنية تحتية قوية في مجال الحاسوب فائق السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة عن طريق الربط بين الجهات المصرية المتميزة في هذا المجال.









وأوضحت د.نادية الأنصاري، مسئول سياسات وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، خلال الورشة، أن برنامج ScienceUP Faculty of Science يتكون من مكونين اساسيين وهما تطوير وتحديث وصيانة المعمل المركزي لكلية العلوم ودعم مشروعات بحثية مقدمة من قسمي الرياضيات والفيزياء في كلية العلوم.









وأضافت أنه تم فى الورشة التعريف بكيفية كتابة استمارة التقديم ومعايير التقييم والاختيار من خلال الإعلان الحالي، على أن يكون آخر موعد لتقديم المقترحات النهائية لتطوير المعامل المركزية هو 1 مارس 2020، كما أن آخر موعد للتقدم بالمشروعات البحثية هو 8 مارس 2020، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/828-scienceup-faculty-of-science-call









كما أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما.

وأوضحت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة:

- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة ولا يزيد على 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔

- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔

- الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔

- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي: [email protected]

- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020

- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الاصالة، صحة المعلومات ودقتها،جمال الاسلوب وسلامة اللغة۔

- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020.

- جوائز تمنح جوائز ماليه للمقالات الفائزة كالتالى :

الجائزة الأولى 1500 جنيه

الجائزة الثانية 1000 جنيه

الجائزة الثالثة 500 جنيه





وفي سياق أخر أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ندوة"الأنيميا وصحة الحوامل والأطفال" وتنظمها اللجنة الوطنية لعلوم التغذية وذلك يوم الأحد 15مارس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية فى تمام الساعة العاشرة صباحا .





وأوضحت الأكاديمية أنه خلال فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات النفسية والجسدية والمشاكل الصحية، ومن أبرز ما تتعرض له هو فقر الدم أو الأنيميا الناجمة عن نقص مستوى الحديد في الجسم؛ إذ يعتبر الحديد العنصر الرئيس في الهيموجلوبين الناقل للأكسجين إلى خلايا الجسد والدماغ، وأحد الركائز الأساسية التي تمكن الجسم من القيام بعملياته ووظائفه الحيوية، فالتعرض لفقر الدم، خصوصًا خلال الحمل يشكل تهديدًا على صحة الحامل والجنين معًا.





وقد صرحت منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها بأن فقر الدم الناجم عن عوز الحديد مشكلة مهمة من مشاكل الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث السكان في الإقليم مصابون بفقر الدم. والنساء الحوامل والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر؛ فحوالي 50% من النساء الحوامل و 63% من الأطفال دون سن الخامسة لديهم فقر دم ناجم عن عوز الحديد. ولم تُظهر البيانات الحديثة عن معدلات فقر الدم عند أطفال ما قبل المدرسة والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، أي تحسن في الحالة عمومًا.





وستتناول الندوة التى سيتم عقدها فى أكاديمية البحث العلمى الموضوعات التى ستقدم معلومات عن ما يلي:





- الأنيميا فى مصر من واقع الدراسات البحثية مع د.سحر العقبى.





- مساهمة برامج وزارة الصحة لرعاية الحوامل والأطفال فى خفض معدلات الإصابة بالأنيميا مع قطاع الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.





- وزارة التموين ودورها فى مكافحة الأنيميا مع د.أحمد خورشيد.





- التثقيف الغذائى وأهميته في الحد من الإصابة بالأنيميا مع د.أشرف عبد العزيز.





- الإتاحة الحيوية لعنصر الحديد فى الأغذية المختلفة مع د.سامح عوض.





- الأنيميا فى إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالطفولة المبكرة مع د.حبيبة حسن واصف .



