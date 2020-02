وفاة حسني مبارك.. زوجة عماد متعب تنعى الرئيس الأسبق

View this post on Instagram

RIP mr president 😔. وداعًا الاب والقائد والإنسان والزعيم 💔 بين يدي الله ، الله يرحمه ويغفر له ، ثلاثون عاما من أعمارنا في زمنه وذمته ، تاريخ يُذكر ولا يُنكَر ، عُرف قائدا في إنتصارنا ، وحكيما في أزمات صعبة للغاية مرت علي مصر . له وعليه وليُكتب التاريخ ، زمن يُطّويَ والدوام لله وحده سواء مؤيد او معارض فهو بين أيادي الرحمن فأدعو له. #مبارك