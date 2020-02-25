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فن

وفاة حسني مبارك.. زوجة عماد متعب تنعى الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة لاعب النادي الاهلي السابق عماد متعب جمهورها، من خلال  حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.

ونشرت يارا صورة للرئيس الأسبق وعلقت قائلة:"وداعا الأب والقائد والانسان والزعيم، بين يدي الله ، الله يرحمه ويغفر له ، ثلاثون عاما من أعمارنا في زمنه وذمته ".

وتابعت:"تاريخ يُذكر ولا يُنكَر ، عُرف قائدا في انتصارنا ، وحكيما في أزمات صعبة للغاية مرت علي مصر . له وعليه وليُكتب التاريخ ، زمن يُطّويَ والدوام لله وحده سواء مؤيد او معارض فهو بين أيادي الرحمن فادعوا له.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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