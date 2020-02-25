وفاة حسني مبارك.. بيومي فؤاد ينعى الرئيس الأسبق

شارك الفنان بيومي فؤاد جمهوره من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشر بيومي صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا:"البقاء والدوام لله".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك داعين له بالرحمة والمغفرة.





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.