إصابة أمين شرطة في حادث انقلاب موتوسيكل بـ كوم حمادة

أصيب أمين شرطة بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل اليوم الثلاثاء أمام قرية خنيزة بدائرة مركز كوم حمادة، وتم نقل المصاب للمستشفي المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ومصاب وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق طريق كوم حمادة.





وأسفر الحادث عن إصابة "عماد .ج.ع"، ٣٨ عاما، شبراوسيم، أمين شرطة بمركز كوم حمادة، بجرح مفتوح بالركبة اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





وتم نقل المصاب للمستشفى المركزى وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





