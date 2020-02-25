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فن

أصالة تنعى وفاة الرئيس مبارك وتوجه رسالة لأسرته.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعت الفنانة أصالة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافتة المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت أصاله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات وعلقت عليها قائله "‏ شرف معرفته ، وكان منّ أرقى وأنبل منّ عرفتهم ، رحم الله رئيس مصر البطل حسني مبارك ، وأُعزّي شعب مصر العظيم برحيل واحد منّ كباره ، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا ، وأدعو الله أنّ يُعين عائلة البطل الذي رحل على غيابه وألهمهم الصّبر والسّلوان ، آمين ياربّ العالمين . #مصر #حسني_مبارك #رحمه_الله". 

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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