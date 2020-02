أصالة تنعى وفاة الرئيس مبارك وتوجه رسالة لأسرته.. شاهد

View this post on Instagram

كان لي شرف معرفته ، وكان منّ أرقى وأنبل منّ عرفتهم ، رحم الله رئيس مصر البطل حسني مبارك ، وأُعزّي شعب مصر العظيم برحيل واحد منّ كباره ، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا ، وأدعو الله أنّ يُعين عائلة البطل الذي رحل على غيابه وألهمهم الصّبر والسّلوان ، آمين ياربّ العالمين . #مصر #حسني_مبارك #رحمه_الله