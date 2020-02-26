AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا بالبساتين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، م اليوم، متهم بقتل مواطن عمدًا بدائرة قسم البساتين.
 
وأسندت النيابة للمتهم "خ.م" فى القضية رقم 275 لسنة 2012 جنايات البساتين، وآخرين تهمة قتل المجنى عليه "ع.ع"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبنادق ألية، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفًا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية صوبه، أدت لوفاته فى الحال، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزره.
 إقرا أيضا:

وشهد رائد شرطة بقسم البساتين أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه باستخدام أسلحة نارية إثر مشاجرة بينهم، ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎إحالة متهم بقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين ببولاق الدكرور للمفتى

تأجيل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق لـ 23 مارس

اليوم.. محاكمة المتهمين بالشروع فى قتل مواطن بالسيدة زينب

أجندة الحوادث غدا.. إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

أجندة الحوادث اليوم | إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

جنايات القاهرة تقضي بالإعدام لـ 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل في مصر القديمة

ترشيحاتنا

فريد الديب: جنازة الرئيس الأسبق الراحل مبارك عسكرية.. فيديو

متى ينتهي وقت قيام الليل وحكم صلاة الوتر أولا .. أمين الفتوى يجيب

كان على علم بكل المشاكل الصحية.. طبيب حسني مبارك يكشف تفاصيل مرضه النادر.. فيديو

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور