اليوم.. محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا بالبساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، م اليوم، متهم بقتل مواطن عمدًا بدائرة قسم البساتين.

وأسندت النيابة للمتهم "خ.م" فى القضية رقم 275 لسنة 2012 جنايات البساتين، وآخرين تهمة قتل المجنى عليه "ع.ع"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبنادق ألية، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفًا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية صوبه، أدت لوفاته فى الحال، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزره.

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وشهد رائد شرطة بقسم البساتين أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه باستخدام أسلحة نارية إثر مشاجرة بينهم، ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".