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توك شو

بـ ملابس سوداء.. تامر أمين: مبارك قدم حياته لخدمة وطنه ولم يخن.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:03 ص
حسنى مبارك
حسنى مبارك
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البهي عمرو

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم من الأيام الصعب على الشعب المصري وذلك بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأضاف تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مصر فقد واحد من أبطال مصر فى المؤسسة العسكرية وحرب أكتوبر وفى الوطنية والاحترام.

وأشار تامر أمين، إلى أن جميع المصريين فى حالة حزن وذلك بسبب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولفت تامر أمين، إلى أن الشعب المصري على اختلاف انتماءاتهم السياسية فى حالة حزن.

وأوضح تامر أمين، أن الرئيس الراحل مبارك قدّم حياته لخدمة وطنه سواء خلال خدمته بالقوات المسلحة المصرية، وكذلك على المستوى الرئاسي.

وتابع تامر أمين: إن مبارك لم يخن وطنه.. وأنه مُحب لمبارك ومقدر لما قدمه.. وأنه مدين بالفضل والعرفان لمبارك".

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