AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
أضفى فريق من كليتي التربية الفنية والفنون الجميلة بجامعة حلوان، لمسة جمالية وفنية على أولى محطات مسار موكب المومياوات الملكية، والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط الفترة المقبلة.

الفريق ضم مجموعة من طلاب التربية الفنية نفذوا عددا من الرسوم من تصميم وإشراف الأستاذ دكتور أيمن فاروق، وفريق مساعدي الإشراف م. م.دينا مدكور وم. م. كريم رأفت وم. م. سلفانا سمير وم. محمد زيادة، وضم فريق الإشراف من كلية الفنون الجميلة كلا من م. أحمد الأنصاري وم. علي رشدي ود. شريف هنداوي ود. ماهر داود.

والمكان الذي نفذوا فيه الرسوم هو ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي، حيث من المقرر أن تخرج المومياوات في موكبها من المتحف المصري بالتحرير لتتجه بجوار مسجد عمر ومنه إلى ميدان سيمون بوليفار، إلى أن يصل لكورنيش النيل منطلقا حتى الفسطاط حيث يقع متحف الحضارة هناك.

وحصل موقع "صدى البلد" على 25 صورة خاصة للرسوم والجداريات التي تم تنفيذها كلها فرعونية ومستمدة من الحضارة المصرية القديمة، بجانب عدد من النصوص المكتوبة باللغة الهيروغليفية، والتي تحمل جميعها عبق وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العناني يناقش مع محافظ القاهرة اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية.. صور

خيل وعجلات حربية.. الآثار: نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى الحضارة بالفسطاط في هذا الموعد

مصطفى وزيرى: تطوير كافة المناطق المحيطة بالمتحف المصرى.. فيديو

شعارها مستقبل مصر في متاحفها.. تفاصيل خطة الآثار في 2020 | صور

بـ الخيول.. بروفا لنقل المومياوات الملكية من التحرير الى متحف الفسطاط.. شاهد

محافظ القاهرة: نقل المومياوات الملكية حدث عالمي تبثه 140 قناة فضائية

ترشيحاتنا

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

التعليم تؤكد عودة الدراسة بالمدارس اليوم بعد انتهاء إجازة الأمطار

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس 72 ساعة القادمة.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 في القاهرة والمحافظات

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

ردها كان صدمة.. أب يبلغ الشرطة عن ابنته للقبض عليها في المدرسة

مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد يدمر كورونا

آخر حوار أجراه حسني مبارك قبل التنحي.. صورة وقصتها

شوبير يكشف سر وصول بعثة صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ 4 أيام.. ونصيحة فايلر للاعبين

حسن المستكاوي: هتافات جماهير الأهلي استفزت شيكابالا في السوبر المصري.. وكهربا يستحق العقوبة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور