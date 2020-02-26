بأيدي فناني جامعة حلوان.. رسوم ونصوص هيروغليفية تنتظر موكب المومياوات الملكية في ميدان سيمون بوليفار.. 25 صورة

أضفى فريق من كليتي التربية الفنية والفنون الجميلة بجامعة حلوان، لمسة جمالية وفنية على أولى محطات مسار موكب المومياوات الملكية، والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط الفترة المقبلة.







الفريق ضم مجموعة من طلاب التربية الفنية نفذوا عددا من الرسوم من تصميم وإشراف الأستاذ دكتور أيمن فاروق، وفريق مساعدي الإشراف م. م.دينا مدكور وم. م. كريم رأفت وم. م. سلفانا سمير وم. محمد زيادة، وضم فريق الإشراف من كلية الفنون الجميلة كلا من م. أحمد الأنصاري وم. علي رشدي ود. شريف هنداوي ود. ماهر داود.







والمكان الذي نفذوا فيه الرسوم هو ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي، حيث من المقرر أن تخرج المومياوات في موكبها من المتحف المصري بالتحرير لتتجه بجوار مسجد عمر ومنه إلى ميدان سيمون بوليفار، إلى أن يصل لكورنيش النيل منطلقا حتى الفسطاط حيث يقع متحف الحضارة هناك.





