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تكنولوجيا

موزيلا تشفر متصفح "فايرفوكس" داخل الولايات المتحدة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت شركة "موزيلا" الأمريكية، رائدة صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر، أن متصفح الويب الشهير المفتوح المصدر "فايرفوكس" سيفعل افتراضيا التشفير الجديد المثير للجدل "دي أوه إتش" (نظام أسماء النطاقات "دي إن إس" عبر بروتوكول نقل النص الفائق "إتش تي تي بي إس") للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

والتشفير "دي أوه إتش" هو معيار جديد يقوم بتشفير جزء من حركة مرور بيانات الإنترنت الخاصة بالمستخدم والتي يتم إرسالها عادة عبر اتصال نص عادي غير مشفر، والذي قد يسمح للآخرين بمشاهدة مواقع الويب التي يزورها المستخدم، حتى عندما يتم تشفير اتصال المستخدم مع موقع الويب نفسه باستخدام بروتوكول نقل النص الفائق "إتش تي تي بي إس".

وقالت "موزيلا" إن "فايرفوكس" هو أول متصفح ويب يدعم المعيار الجديد افتراضيًا، وسيتم طرحه تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة من أجل التعامل أي مشكلات غير متوقعة.

وتزعم "موزيلا" أن المعيار الجديد يزيد من خصوصية وأمن المستخدمين عبر الإنترنت، لكنه واجه انتقادات شديدة من المشرعين وخبراء أمن المعلومات الذين يقولون إنه يعرقل المحاولات المشروعة من قبل مسؤولي النظم والمشرعين لمنع محتوى الويب الخطير. ويزعم الخبراء أيضًا أن التقنية لا توفر الحماية المثالية للخصوصية التي يزعمها أنصارها. 

وعلى الرغم من أن "فايرفوكس" هو أول متصفح يدعم معيار التشفير "دي أوه إتش" افتراضيا، فقد بدأت المتصفحات الأخرى مثل "كروم" و"إدج كروميوم" و"بريف" في دعم تلك الميزة.
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