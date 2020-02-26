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أخبار العالم

بي بي سي: مبارك رجل الدولة في الحرب والسلام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:34 ص
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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قسم الخارجي
تصدَّر نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عناوين الصحف العالمية؛ بعد أن وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا،

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا بعنوان "مبارك رجل الدولة المصرية في الحرب والسلام"، مشيرة إلى أنه رغم كون مبارك رجلا عسكريا، لكنه الشخص الذي أكد التزام مصر بالسلم الدولي.

وسلطت "بي بي سي" الضوء على توسط مبارك للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحة أن مصر قامت بدور رائد في هذا الملف تحت إدارته.

كما اهتمت بمحطات في حياة الرئيس الراحل منذ دخوله القوات الجوية المصرية مرورا بحرب أكتوبر ثم تعيينه نائبا للرئيس أنور السادات وصولا إلى حكم مصر.

وأوضحت أن مبارك أصبح بطلا قوميا خلال حرب أكتوبر؛ نظرا للدور الذي قامت به القوات الجوية تحت قيادته، وإضافة إلى ذلك، كانت سياسة مبارك الخارجية متوازنة ولقيت قبولا، وفقا للإذاعة، مشيرة إلى دوره في التوصل لمعاهدة السلام مع إسرائيل بعد انتصار اكتوبر.

وأشارت في تقريرها إلى انتهاء عقود مبارك في الحكم بعد معارضة واسعة أدت إلى تخليه عن منصبه بعد احتجاجات ضخمة في 2011.
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