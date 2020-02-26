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أخبار العالم

قام بدور مهم في تعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل.. جوتيريش ينعي حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:19 ص
الرئيس المصري الأسبق
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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قسم الخارجي
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعازيه للحكومة المصرية وأسرة الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عقب الإعلان عن وفاته صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن جوتيريش، أكد في رسالته أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وتابع دوجاريك قائلاً "إن الأمين العام يُشدّد مُجددًا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين."

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صباح الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما ونعاه العديد من قادة وزعماء العرب والعالم.
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