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تعليم

موقع وزارة التربية والتعليم ينشر نماذج لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة.. قريبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:10 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أن موقع وزارة التربية والتعليم سوف يتيح نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه من المقرر أن يشهد موقع وزارة التربية والتعليم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المقترح" ، وذلك لإستطلاع رأي الطلاب فيه قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم في شكله النهائي.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الاستماع إلى جميع التعديلات المقترحة من اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء ، بشرط عدم المساس بموعد بدء وانتهاء الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة.

ويمكن لمن يهمه الأمر  متابعة موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
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