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تكنولوجيا

WhatsApp تختبر ميزة جديدة فى الليل.. تعرف على طريقة تشغيلها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:21 ص
WhatsApp
WhatsApp
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شيماء عبد المنعم
أفاد موقع "XDA-Developer"، بأن خدمة التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، بدأت في اختبار ميزة الوضع الداكن "dark mode"، على نسخة الويب من تطبيقها، وذلك بعد أسابيع من اختبار السمة في النسخة التجريبية من التطبيق المخصصة للأجهزة المحمولة.

وبحسبما ذكرته صحيفة "indiatoday"، طرحت الشركة المالكة لتطبيق واتساب "فيسبوك" في شهر يناير المنصرم، خاصية الوضع الداكن أو الليلي لمستخدمي هواتف أندرويد في النسخة التجريبية للتطبيق، حيث حصلت الخدمة على الميزة بعد عاما كاملا من الإعلان عن دعم الوضع الداكن.

ومع الإعلان عن دعم الميزة في النسخة المخصصة للهواتف الذكية، بدأت الشركة اختبار السمة الداكنة في نسخطة سطح المكتب، حيث نشر موقع XDA-Developer لقطات شاشة تكشف عن أن واتساب قد بدأ فعلا في اختبار الوضع الداكن على نسخة سطح المكتب. وقد وجد الموقع دلائل تؤكد العمل على الميزة في الإصدار 0.4.930 من نسخة سطح المكتب من الخدمة.

وتوضح لقطة الشاشة التي نشرها الموقع التقني، أن الوضع الداكن على سطح المكتب مماثل لنظيره على تطبيق "واتساب" على أندرويد. وبالنظر إلى أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، فقد يجري واتساب بضع التغييرات عليها قبل إطلاقها لجميع المستخدمين.

ومع أن موقع XDA-Developer نشر لقطة واحدة للوضع الداكن على سطح المكتب، إلا أن موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب، قد نشر العديد من لقطات الشاشة التي تكشف عن المزيد من تفاصيل الميزة.

ولتشغيل ميزة الوضع الداكن على نسخة سطح المكتب، قبل طرحها في النظام الاساسي للخدمة، إليك ما يمكنك القيام به لتمكين الخاصية الجديدة:

- أولا: عليك التأكد من أن لديك أحدث إصدار من متصفحي جوجل كروم Google Chrome أو موزريلا فايرفوكس Mozilla Firefox.

- بمجرد حصولك على أحدث إصدار من المتصفح الذي تفضل استخدامه، يجب عليك تنزيل ملحق يسمى Stylus للمتصفح الخاص بك، حيث يساعد Stylus المستخدم في تطبيق ألوان أو سمات متعددة على أي من مواقع الويب التي يستخدمونها.

- عند تنزيل ملحق Stylus ، ستتمكن من استعراض مختلف السمات والألوان. سيكون أحد هذه السمات هو السمة المظلمة ، قم بتحديد الخاصية وتثبيت النمط.

- بمجرد تنزيل السمة أو اللون،  افتح WhatsApp Web أو أعد تحميل علامة التبويب وستتمكن من استخدام WhatsApp على الوضع الداكن.
WhatsApp تختبر ميزة جديدة فى الليل.. تعرف على طريقة تشغيلها
WhatsApp تختبر ميزة جديدة فى الليل.. تعرف على طريقة تشغيلها
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