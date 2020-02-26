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محافظات

ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة بالتعاون مع اللجان المشكلة من مديريات "الصحة، والتربية والتعليم، والضرائب العامة، والتموين، وحماية المستهلك، وشركة مياه الشرب، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والطب البيطري، وهيئة الطرق"، وذلك للمرور على جميع القطاعات بحي شرق وحي غرب سوهاج، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وقاد الحملة اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، يرافقه أعضاء إدارة التفتيش بالديوان العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية.


واستهدفت الحملة تفقد المحال التجارية والأسواق، وأسفرت عن ضبط 65 كيلو لحوم مفروم فراخ للحواوشي مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وتحرر محضر ضبط بقسم ثان سوهاج، كما تم إعدام 63 كيلو مخللات أسماك رنجة، وتحرير 4 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر اشتراطات صحية ونظافة، ومحضر ضبط مفروم الفراخ للحواوشي والخل.


وشملت حملة الرقابة الإدارية المرور على مستشفى الحميات بسوهاج، وتبين وجود أجهزة معطلة بالمستشفى وعددها 7 أجهزة ( 2 سنتر فيوج، 2 اتوكلاف، جهاز كيمياء، ماكينة تغليف آلات، وسونار)، وتم اصلاح 3 أجهزة من قبل قسم الأجهزة الطبية بالمستشفى، وتم إسناد باقي الأجهزة لإحدى الشركات المتخصصة، وتم الانتهاء من إصلاح جهاز كيمياء الدم وجارى اصلاح باقي الأجهزة عن طريق الشركة، وتفقدت الحملة  كذلك دار أحمد سلامه عبد الله، واطمأنت على انتظام سير أعمال تطعيم الأطفال بها.


وحررت الحملة 23 محضرا تموينيا متنوعا، منها "محضر تجميع دقيق بلدي مدعم، ومحضري نقص وزن، ومحضري عدم مطابقة الخبز للمواصفات القيادية، ومحضري إدارة منشأة بدون ترخيص للمخابز السياحية، وعدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المعروضة للبيع، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم مزاولة النشاط على أكمل وجه" مراكز التعبئة"، ومحضر طلمبة بنزين غير مدموغة وغير صحيحة، ومحضرين عدم إعلان محطة الوقود عن أسعار الوقود والغسيل والتشحيم.

ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور
ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور
ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور
ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور
ضبط مواد غذائية فاسدة وأجهزة طبية معطلة في حملات للرقابة الإدارية بسوهاج.. صور
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