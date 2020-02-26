أسامة الشاهد ناعيا مبارك: مات البطل.. مات القائد

نعى اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلا لقد مات البطل .. مات القائد، ولكنه يعيش فى قلوبنا حتي نلقاه.





وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان صحفى له ، أن وفاة مبارك لحظة صادمة تشعرنا بضياع جزء مهم من حياتنا.





وأكد أن كلام الرئيس الأسبق مبارك سيظل باقيا لأن عباراته وإيفهاته ومواقفه تركت فينا بصمة كبيرة، لأنها اخترقت قلوبنا.





وأضاف العجيب أن هذا الرجل عاش 92 سنة .. فيها كل ألوان الحياة.. عاش مرار الهزيمة، وعاش حلاوة النصر، وعاش نزاهة العصور، وعاش حبيس السجون، رأي الدنيا بحلوها ومرها، ولكنه ظل صامدًا حتي النهاية.





وأكد أنه تعجب من رد منه علي أحد الصحفيين لما سأله "وحضرتك زعلان علي اللى حصل معاك".. قال:" اللي ينام علي الرملة مبتفرقشي معاه حاجة"... تكوينه من تراب الوطن اللي حافظ عليه ودافع عنه بشرف.





وأضاف بقدر ما أنا حزين علي فراق مبارك، ولكني فرحان لما بشوف الحزن فى عيون الناس علي فراق هذا القائد والبطل، لإن ذلك منحه قدرة ومكانته التي يستحقها.





وأختتم بيانه قائلا: « وداعا مبارك البطل .. القدوة..القائد.. الأب، أسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته»



