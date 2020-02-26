AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أسامة الشاهد ناعيا مبارك: مات البطل.. مات القائد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:18 م
الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
Advertisements
حسن رضوان
نعى اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلا لقد مات البطل .. مات القائد، ولكنه يعيش فى قلوبنا حتي نلقاه.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان صحفى له ، أن وفاة مبارك لحظة صادمة تشعرنا بضياع جزء مهم من حياتنا.

وأكد أن كلام الرئيس الأسبق مبارك سيظل باقيا لأن عباراته  وإيفهاته ومواقفه تركت فينا بصمة كبيرة، لأنها اخترقت قلوبنا.

وأضاف العجيب أن هذا الرجل عاش 92 سنة .. فيها كل ألوان الحياة.. عاش مرار الهزيمة، وعاش حلاوة النصر، وعاش نزاهة العصور، وعاش حبيس السجون، رأي الدنيا بحلوها ومرها، ولكنه ظل صامدًا حتي النهاية.

وأكد أنه تعجب من رد منه علي أحد الصحفيين لما سأله "وحضرتك زعلان علي اللى حصل معاك".. قال:" اللي ينام علي الرملة مبتفرقشي معاه حاجة"... تكوينه من تراب الوطن اللي حافظ عليه ودافع عنه بشرف.

وأضاف بقدر ما أنا حزين علي فراق مبارك، ولكني فرحان لما بشوف الحزن فى عيون الناس علي فراق هذا القائد والبطل، لإن ذلك منحه قدرة ومكانته التي يستحقها.

وأختتم بيانه قائلا: « وداعا مبارك البطل .. القدوة..القائد.. الأب، أسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته»

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الحركة الوطنية" يطلب جدولا زمنيا لحل مشاكل الصناعة

الحركة الوطنية يطالب باستصدار إدانات دولية ضد الاعتداءات على الأراضي العربية

الشاهد يدعو لإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة

الحركة الوطنية تطالب بإلغاء قرارين لخفض أسعار السلع المستوردة

وفاة حسني مبارك.. فرج عامر ينعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. الحركة الوطنية ينعى الرئيس الأسبق: أفنى حياته للوطن

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة وليد سليمان في مران النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شاهد.. أول ظهور لـ علاء وجمال مبارك بعد وفاة الرئيس الأسبق

وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر

أخبار الرياضة| حقيقة إصابة وليد سليمان قبل لقاء صن داونز.. إمام عاشور يعلق على واقعة الاعتداء عليه

بفستان منقط.. نرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

مكشوف أم بطانة ؟.. بيلا حديد بفستان غريب في أسبوع الموضة بباريس

بفستان منقط.. نرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة