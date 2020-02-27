اليوم.. وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، اليوم ، الخميس ، برنامج " وعي للتنمية المجتمعية"، حيث سيتم إعلان إطلاق البرنامج فى احتفالية كبرى بحضور واسع لنواب مجلس النواب وخبراء العمل الاجتماعى ورموز الإعلام وعدد واسع من مؤسسات العمل الأهلي وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





ويعد برنامج "وعى" الذي تطلقه الوزارة منهجا متكاملا للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار فى البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.





إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.





ويقوم "وعى" بتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهى التمكين الاقتصادى ، التعليم والمعرفة ومحو الأمية ، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الايجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة ، الهجرة غير الشرعية ، الزيادة السكانية ، ختان الإناث ، زواج الاطفال ، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات ، المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى.