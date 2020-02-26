تريزيجيه يتحدث عن حظوظ أستون فيلا في الفوز بـ كأس الرابطة

كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا عن حظوظ فريقه أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





وقال "تريزيجيه" في القناة الرسمية لنادي أستون فيلا: "نحن جاهزون لخوض نهائى كأس الرابطة، اللاعبون يشعرون بالثقة قبل خوض اللقاء، لقد أدينا بصورة جيدة فى المباريات السابقة، وأنا سعيد بالغاية لهدفى أمام ليستر سيتى فى دور الأربعة والذي حسم تأهلنا للنهائي، والذي جاء بمساعدة زملائي".

وتابع "تريزيجيه" قائلاً: "اللعب على ملعبنا "فيلا بارك" له شعور رائع، لدينا جماهير رائعة تساندنا دائمًا، ونحن كلاعبين نحارب دائماً ونقدم أقصى ما لدينا لجعلهم سعداء، وسنفعل أى شيء من أجلهم وننتظر مساندتهم لنا يوم الأحد فى ويمبلى، وسنحارب سويًا من أجل الفوز باللقب".

ونجح فريق أستون فيلا في حجز مقعد بنهائي كأس الرابطة بفضل هدف تريزيجيه في شباك كاسبر شمايكل بالوقت الضائع من عرضية أحمد المحمدي عندما كانت كتيبة ليستر سيتي ضيوفا على الفيلانز.



