AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تريزيجيه يتحدث عن حظوظ أستون فيلا في الفوز بـ كأس الرابطة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا عن حظوظ فريقه أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


وقال "تريزيجيه" في القناة الرسمية لنادي أستون فيلا: "نحن جاهزون لخوض نهائى كأس الرابطة، اللاعبون يشعرون بالثقة قبل خوض اللقاء، لقد أدينا بصورة جيدة فى المباريات السابقة، وأنا سعيد بالغاية لهدفى أمام ليستر سيتى فى دور الأربعة والذي حسم تأهلنا للنهائي، والذي جاء بمساعدة زملائي".

وتابع "تريزيجيه" قائلاً: "اللعب على ملعبنا "فيلا بارك" له شعور رائع، لدينا جماهير رائعة تساندنا دائمًا، ونحن كلاعبين نحارب دائماً ونقدم أقصى ما لدينا لجعلهم سعداء، وسنفعل أى شيء من أجلهم وننتظر مساندتهم لنا يوم الأحد فى ويمبلى، وسنحارب سويًا من أجل الفوز باللقب".

ونجح فريق أستون فيلا في حجز مقعد بنهائي كأس الرابطة بفضل هدف تريزيجيه في شباك كاسبر شمايكل بالوقت الضائع من عرضية أحمد المحمدي عندما كانت كتيبة ليستر سيتي ضيوفا على الفيلانز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة تاريخية مع أستون فيلا أمام ليستر بـ كأس الرابطة

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

أستون فيلا يوجه رسالة شكر لـ مصر عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لقطة تريزيجيه على أعناق جماهير أستون فيلا.. أبرز مشاهد ليلة تأهل الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة

ديربي مانشستر.. قمة مثيرة بين سيتي ويونايتد بكأس الرابطة الليلة

حملوه على الأعناق.. حكاية ليلة لن ينساها تريزيجيه مع أستون فيلا .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تحديد الدور الثاني.. تعرف على موعد مؤجلات الأهلي والزمالك

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره.. صور

ترتيب الدوري المصري بعد اعتبار الزمالك مهزوماً أمام الأهلي بالقمة

شاهد.. انهيار علاء مبارك خلال الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق

أخبار الرياضة| حقيقة إصابة وليد سليمان قبل لقاء صن داونز.. إمام عاشور يعلق على واقعة الاعتداء عليه

اغتصبوني وأسروني.. نجمة شهيرة تكشف سر ابتعادها عن الغناء بعد 10 أعوام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره.. صور

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد