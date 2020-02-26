حقيقة تصريحات طبيبة عن حمل النساء في حمامات السباحة المختلطة

ادعت طبيبة إندونيسية، إنه يمكن أن تحمل النساء دون زواج أو حتى اقامة علاقة خاصة مع أحدهم، من خلال وسط مائي يشترط أن يتواجد فيه سائل الرجل، وفق ما ذكرت صحيفة جاكرتا تريبيون.





وقالت الطبيبة "سيتي هيكماواتي"، إنه يمكن أن تحمل النساء إذا ما تواجدن في حمامات سباحة مختلطة مع الرجال إذا ما كان هناك ماء للرجل في هذا المسبح أو في محيط مائي.





لكن تصريحات الطبيبة انتقدها الكثيرون ووصفوها بالمتجاوزة، ولا تستند الى أساس علمي، حيث قال المدير التنفيذي لجمعية الأطباء الإندونيسيين، نازار، إن ذلك "أمر مستحيل"، حيث "تحتوي المياه في حمامات السباحة على الكلور وغيره من المواد الكيميائية التي لا يمكن أن لمخلوقات ضعيفة بالبقاء على قيد الحياة.





ومع اشتداد الحملة عليه، أصدرت هيكماواتي اعتذارا بعدما أثارت ادعاءاتها ردود فعل عنيفة من الجمهور الإندونيسي والمجتمع الطبي.