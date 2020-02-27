فاتورة الكهرباء لا تتجاوز 200 جنيه.. محمد يشكو من وقف بطاقة التموين

شكا المواطن محمد حسين رشدى عثمان، المقيم فى القاهرة المقطم ميدان النافورة 6 شارع 11 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية والتى تحمل رقم 101015728284 ويحمل بطاقة رقم 25910310100812

وذلك بسبب بيانات خاطئة فى الحاسب الآلى ممثلة فى ارتفاع فاتورة الكهرباء على الرغم من أنه لا يوجد عداد كهرباء بأسمى وأقيم فى شقة والدى والفاتورة لا تتجاوز 200 جنيه فقط .

ويقول فى شكواه : تم ايقاف البطاقة التموينية بدعوى أن استهلاكى فى الكهرباء 700 وات شهريا وهذا كلام غير مضبوط ومرفق شهادة من شركة الكهرباء تؤيد صحة كلامي

للتواصل مع الشاكى : 01274800949

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360