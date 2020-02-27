أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم واجب العزاء إلى أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك وقدم التعازي إلى سوزان مبارك.





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى رسالة من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على الهواء يشكر فيها الرئيس السيسي على حضور جنازة الرئيس الراحل مبارك العسكرية.





كشف عاصم أبو الخير أدمن صفحة «أنا آسف ياريس»، عن وصية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك له قبل وفاته.





قال عادل مبارك عميد عائلة مبارك بالمنوفية،إن العزاء الرئيسى فى وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك سيكون الجمعة القادمة بمحافظة القاهرة، بمسجد المشير طنطاوى.





قال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لم يعترض أو يتدخل في أي عمل فني وكان مع الفن وحرية الإعلام والصحافة والسينما.





أكد المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية أنه من المتوقع أن يتم تلاشي فيروس كورونا مع دخول فصل الصيف مؤكدا أن اليابان مازالت مستمرة فى التجهيز لأولمبياد طوكيو هذا العام ولا نية لإلغائه.





نفى الإعلامى محمد الباز، الشائعة المتداولة بشأن وقوع مذيع التلفزيون المصرى فى خطأ أثناء تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم.