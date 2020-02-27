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منوعات

شاهد.. بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء يرقص ويغني.. غضب شعبي ضد جونسون

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:21 ص
غرق بريطانيا
غرق بريطانيا
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عزة عاطف

تعرض رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» للهجوم والانتقاد بعدما ظهر يغني في حفلة لجمع التبرعات من أجل حزبه في الوقت الذي لم ينعَ فيه أي من ضحايا الفيضانات في بريطانيا.


أثارت العبارات الساخرة غضب رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس العموم بعدما أطلق عليه "رئيس وزراء بدوام جزئي" لعدم اهتمامه بضحايا الفيضانات لما يزيد على 11 يومًا منذ اندلاع العواصف.


ظهر جونسون خلال حفل "بالأبيض والأسود Black and White" وهو يغني مع «واين إيفانز» نجم فرقة Go Go خلال الحملة الدعائية لجمع التبرعات من أجل حزب المحافظين في الوقت الذي تشرد فيه الناس في ويلز ويوركشاير.


انتقدت المجتمعات التي اجتاحتها الفيضانات الحكومة لعدم استجابتها للظروف الجوية القاسية التي اجتاحت البلاد، وانتقدت رئيس الوزراء لعدم حضوره إلى المناطق التي تكافح الفيضانات مثل يوركشاير وجنوب ويلز وجنوب غرب البلاد.


كانت العاصفة دنيس قد ضربت البلاد يوم السبت 15 فبراير، مما تسبب في إرباك وسائل المواصلات حيث ألغت الرياح العاتية الرحلات الجوية وهطلت الأمطار بغزارة.


لم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل بعد 12 ساعة فقط من هطول أمطار غزيرة بين عشية وضحاها، غمرت مياه الفيضان أجزاء مختلفة من البلاد ، وبعد 11 يومًا لم يزرها جونسون بعد.


غضب شعبي ضد بوريس

انتقد جيريمي كوربين رئيس الوزراء اليوم بسبب قضائه وقتًا ممتعًا  في جمع الأموال لحزبه "بدلا من الخروج ودعم الناس الذين يعانون من الفيضانات".


تزايد الغضب بين السكان المحليين على رد فعل الحكومة منذ بدء الطقس السيء لأول مرة منذ 3 أسابيع عندما غمرت المياه المجتمعات في يوركشاير خلال العاصفة سيارا، قالت جين تايلور كوهين لو جاء إلى هنا سأسأله سؤالًا واحدًا: "ماذا ستفعل؟ هؤلاء الأشخاص المشردين بحاجة إليك... أعتقد أن الكثير من الناس سيكونون غاضبين منه".


وقالت مارجريت وارفات: "لم يكن هناك أسرع منه عندما طار إلى يوركشاير من أجل الانتخابات عندما كانت هناك فيضانات، لكنه الآن لا يهتم فقد حصل على ما يريد".

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