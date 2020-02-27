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منوعات

بعد أنباء ضرب زوجته له.. تسريب رسائل سرية تدين جوني ديب من جديد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:51 ص
جوني ديب
جوني ديب
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عزة عاطف

ظهرت تفاصيل جديدة في قضية التعنيف المنزلي التي رفعتها زوجة قرصان هوليوود الممثل الأمريكي «جوني ديب» بعد تقديم دفاع زوجته السابقة «آمبر هيرد» 70 ألف رسالة نصية تدين ديب. 


تكشف النصوص عن إرسال الممثل الأمريكي جوني ديب البالغ من العمر 55 عامًا رسائل إلى صديقه الممثل الشهير «بول بيتاني» خلال علاقته بـ أمبر يقول فيها "هيا بنا نغرق" و"نحرق" زوجتي ثم "نلعن جثتها" وفقًا لـ"الدايلي ميل".

 

واستمعت المحكمة العليا اليوم إلى الرسائل بعد مقاضاة ديب لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ورئيس تحريرها؛ بسبب مقال عن زوجته السابقة، وصفوه فيه بـ "معنفها" كنوع من إثبات تهمة التعنيف الأسري على جوني ديب رغم عدم ثبوتها من قبل المحكمة. 


استمع القاضي نيكول إلى 70 ألف رسالة نصية تم الكشف عنها "بالخطأ" للمتهمين من قبل المحامين السابقين لديب التي تدينه في قضية العنف الأسري، قال المحامي إن الرسائل تضمنت نصوصًا أرسلت إلى الممثل بول بيتاني في نوفمبر 2013، كتب فيها السيد ديب: "هيا نحرق آمبر". 


وكتب أيضًا في الرسائل "دعنا نغرقها قبل أن نحرقها !!! سأقوم بعد ذلك بإيذاء جثتها المحترقة للتأكد من أنها ميتة، وفي رسالة أخرى "أقسم أنني منفعل لدرجة أن أدفع بكامل غضبي في المرأة التي أحبها لأسباب تافهة، لكنني كبير جدًا على أن أكون هذا الرجل، الحبوب جيدة في هذا الأمر". 


قال ولانسكي إن "أهمية" الرسائل في قضية ديب هي أنه لم يكن مخمورًا في تلك الرحلة، حيث ادعت السيدة هيرد أنه صفعها وركلها قبل أن يدخل إلى المرحاض. 


لكن دفاع ديب أثبت أنه لم يجد أي شيء في الرسائل يثبت تعنيفه لزوجته، فهو لم يقل "أنا ضربت آمبر" بشكل صريح، وبهذا لا يمكن إثبات أي شيء ضده فمن 70 ألف رسالة خرجت هذه الكلمات فقط، وكان ديب قد جلس خلف هيئة دفاعه مرتديًا بذلة ونظارة كحلية.


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