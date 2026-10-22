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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"يونايتد إيرلاينز " تحذر من تراجع هوامش أرباحها مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود جراء حرب إيران

"يونايتد إيرلاينز " تحذر من تراجع هوامش أرباحها مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود جراء حرب إيران
"يونايتد إيرلاينز " تحذر من تراجع هوامش أرباحها مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود جراء حرب إيران
أ ش أ

 حذرت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" من تأثر هوامشها الربحية في العام المقبل في ظل تصاعد أسعار الوقود مع توقعات بقائها مرتفعة طوال الفترة الممتدة حتى عام 2027، تأثراً بتداعيات حرب إيران التي أدت إلى تعطل شحنات النفط والوقود القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

و يونايتد إيرلاينز (United Airlines) هي واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية والعالمية وتقدم خدمات نقل الركاب والشحن الجوي، وتربط الولايات المتحدة بمئات الوجهات في مختلف أنحاء العالم، عبر شبكة واسعة من الرحلات المحلية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سكوت كيربي، وفق وسائل إعلام أمريكية إن تحقيق هدف الشركة المتمثل في الوصول بهوامش الربح قبل احتساب الضرائب، إلى نسبة على خانتين في العام المقبل، سوف يستلزم حدوث انخفاض في تكاليف الوقود، أو تباطؤ في نمو السعة الاستيعابية على مستوى القطاع، أو مواصلة شركات الطيران في إعطاء الأولوية لرفع أسعار التذاكر بدلاً من السعي لملء مقاعد الطائرات بالكامل.

وكانت الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تعطيل شحنات النفط ووقود الطائرات القادمة من المنطقة، في حين زادت الهجمات على البنية التحتية للطاقة من الضغوط على الإمدادات. وقد يستغرق استعادة مستويات الإنتاج وإعادة بناء مخزونات الوقود المستنزفة عدة أشهر، حتى في حال تراجع حدة القتال.

جاءت تحذيرات كيربي بعد يوم واحد من إعلان "يونايتد إيرلاينز" عن توقعات لأرباح الربع الرابع جاءت أقل بكثير من تقديرات "وول ستريت"، وذلك على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر.

وكشفت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، أنها لم تتمكن من تعويض سوى 72 في المائة من تكاليف الوقود الإضافية من خلال زيادة الإيرادات.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج المالية، أشار كيربي إلى أن السعة الاستيعابية في القطاع مرشحة للزيادة في العام المقبل؛ وهو ما قد يضعف قدرة شركات الطيران على التحكم في الأسعار، ويجعل من الصعب رفع أسعار التذاكر بما يكفي لسد فجوة التكاليف.

من جانبها، تتوقع «يونايتد إيرلاينز" أن تبلغ تكلفة الوقود نحو 4.80 دولار للجالون في الربع الأخير من العام الجاري. ويشير مؤشر "أرجوس" لوقود الطائرات في الولايات المتحدة، الصادر عن اتحاد "خطوط طيران من أجل أمريكا"، إلى أن السعر الفوري لوقود الطائرات في الولايات المتحدة سجل 4.77 دولار للجالون .

وأفاد المدير المالي للشركة، مايك ليسكينين، أن "يونايتد إيرلاينز" تتوقع تعويض نسبة مماثلة من تكاليف الوقود الإضافية في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، وهي نسبة تظل أقل من التوقعات السابقة التي كانت تطمح لتعويض التكاليف بالكامل.

وتسعى الشركة إلى تعويض كافة تكاليف الوقود الإضافية من خلال زيادة الإيرادات بحلول عام 2027، لكن المسؤولين التنفيذيين أقروا بأن رفع أسعار التذاكر يستغرق وقتاً حتى يواكب ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار كيربي إلى أن استثمارات "يونايتد إيرلاينز" في المنتجات والتكنولوجيا من شأنها تعزيز الإيرادات في العام المقبل، لكن هذه المكاسب وحدها قد لا تكون كافية لتحقيق هوامش ربح، قبل احتساب الضرائب، تصل إلى نسبة من رقمين. وصرحت شركة "يونايتد" بأنها تعكف على تدقيق السعة التشغيلية في كل رحلة وفي كل سوق، مؤكدة أنها ستتحلى بالمرونة عند وضع جدول رحلاتها لعام 2027.

وعلى الصعيد ذاته، حذرت شركة "دلتا إيرلاينز" المنافسة، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شركات الطيران قد تضطر إلى كبح توسع رحلاتها في العام المقبل، وذلك للحفاظ على أسعار تذاكر مرتفعة وضمان الربحية.

شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز تصاعد أسعار الوقود تداعيات حرب إيران تعطل شحنات النفط والوقود

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