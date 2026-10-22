الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 22 آخرين في هجمات روسية ضد 6 أحياء سكنية

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 22 آخرين في هجمات صاروخية روسية استهدفت 6 أحياء سكنية في كييف.

وشنت القوات الروسية في وقت سابق سلسلة ضربات على مناطق تشيركاسي وتشيرنيهيف ولفيف، حيث تعرضت منازل سكنية ومؤسسات تعليمية ومنشآت بنية تحتية مدنية لقصف الطائرات المسيّرة والمدفعية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

ففي منطقة تشيركاسي، واصلت القوات الروسية منذ الصباح مهاجمة مدينة أومان، حيث استخدم العدو طائرات مسيّرة نفاثة من نوع "غيران" واستهدف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية، وفقاً للإدارة العسكرية الإقليمية.

وسقطت إحدى المسيّرات على أراضي جامعة أومان الوطنية، ما أدى إلى تطاير نوافذ السكن الجامعي ومبنى سكني، فيما أصابت مسيّرة أخرى منزلاً خاصاً وأدت إلى إصابة امرأة.