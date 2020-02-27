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أخبار العالم

انتصار جديد.. الجيش السوري يسحق قوات أردوغان في إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:28 ص
الجيش السوري يسحق
الجيش السوري يسحق قوات أردوغان في ادلب
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري نجحت في السيطرة على ريف إدلب الجنوبي بعد تقدم جديد أحرزته.

وأكد مصدر عسكري روسي نجاح القوات في صد هجوم من الفصائل المسلحة على بلدة سراقب في ريف إدلب، مشيرا إلى أن ادعاء الفصائل المسلحة السيطرة عليه خاطئ.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفا صاروخيا نفذته قوات الجيش السوري على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتل عسكري تابع للقوات التركية، مما أدى لاحتراق آلية تركية على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن القوات السورية، واصلت تقدمها في محافظتي إدلب وحماة وسيطرت على 30 بلدة وقرية خلال أقل من 60 ساعة.

وأكد المرصد أن الجيش السوري نجح في بسط سيطرته على 6 قرى جديدة هناك، ليرتفع تعداد المناطق خلال الـ 60 ساعة إلى 30 بلدة وقرية.
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