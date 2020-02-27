كيف استرد الرئيس الأسبق حسني مبارك أرض طابا؟ فيديو

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن تفاصيل استرداد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لأرض طابا.





ووفقا للتقرير، فعلى مدار ثلاثة عقود تولى فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك حكم مصر، شهدت البلاد الكثير من الأحداث السياسية على شتى الأصعدة.





قاد الرئيس الأسبق حسنى مبارك القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر عام 1973 ليطلق عليه وقتها قائد الحرب الجوية الأولى، وترقى على أثرها من رتبة اللواء للفريق عام 1974 ليختاره الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له عام 1975.





وما إن انتهت حرب أكتوبر حتى أصبح مبارك شاهدا ومشاركا فى مفاوضات السلام التى بدأها السادات مع إسرائيل، وانتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وتوقيع معاهدة السلام 1979، والتى وفقا لها تم استرجاع أغلب أراضى شبه جزيرة سيناء من إسرائيل فيما عدا منطقة طابا.





وشاءت الأقدار أن يتحمل لرئيس الأسبق حسنى مبارك مسئولية البلاد كاملة، وأن يكون رئيسا لها بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات أثناء احتفالات نصر أكتوبر المجيدة عام 1981.





واستكمل الرئيس الأسبق حسنى مبارك مسيرة الرئيس الراحل أنور السادات ليلجأ للتحكيم الدولى لاسترداد المنطقة من الاحتلال الإسرائيلى ليرفع العلم المصرى على طابا 1989.





كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس الأول، الثلاثاء، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الأول، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011







































