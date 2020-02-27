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فن

أيتن عامر تشوق جمهورها لأحداث مسلسل الأخ الكبير

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها، بتغريدة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات تويتر.

وشوقت أيتن عامر، من خلال تغريدتها، جمهورها، عن مسلسلها الذي يعرض حاليا، وكتبت: "تفتكروا نور راحت فين ؟؟!! اللأخ الكبير".

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
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