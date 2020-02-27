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شاهد.. أزمة إنسانية يعيشها قرابة المليون نازح على الحدود السورية التركية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:11 م
نزوح ملايين السوريين
نزوح ملايين السوريين باتجاه المنطقة الحدودية مع تركيا
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هاجر إبراهيم

نشرت فضائية "العربية" تقريرًا عن وجود أزمة إنسانية يعيشها قرابة المليون نازح على الحدود مع تركيا.


وأفاد التقرير، أن هناك إستمرار نزوح ملايين السوريين باتجاه المنطقة الحدودية مع تركيا، لافتًا إلى أنه بعد أن تم تدمير مدنهم وقراهم نتيجة المعارك الدائرة شمال شرق البلاد.


وأشار التقرير إلى حسن مغلاج ، الذى يعد واحدا من ملايين السوريين الذين نزحوا بعيدًا عن المعارك والغارات ويحملون نفس قصة المعاناة.


وأوضح التقرير أن الجدار البالغ ارتفاعه ثلاثة أمتار والمعزز بسياج وأبراج مراقبة، لافتًا إلى أنه سيتم تجاوزه حال بدء المعارك صوبهم، فلا خيار للنازحين السوريين سوى عبور الحدود.


وتابع أنه على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة في أكبر موجة نزوح جماعي خلال الحرب المستمرة منذ 9 أعوام.

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