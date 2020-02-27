سلاح أبيض وتدنٍ سلوكى بمدارس القليوبية .. طالب ثانوي يطعن زميله بسبب الأكل في الفسحة.. وفصل 15 تشاجروا بـ التُخت.. والتعليم تحقق وتستبعد المديرين

- فوضى وحوادث داخل مدارس القليوبية

- وكيل التربية والتعليم:

- فصل الطلاب المشاغبين لسوء سلوكهم فى المدارس

- تعاون مع مديرية الأمن لتامين المدارس الثانوية

- تطبيق القانون على الجميع والحفاظ على حياة التلاميذ هدفنا الأول





شهدت مدارس محافظة القليوبية عددا من الحوادث والتجاوزات خلال شهر فبراير الجارى حيث تشاجر عدد من الطلاب داخل مدرسة اسنيت الثانوية بكفر شكر فى الفحسة مستخدمين التخت والالواح الخشبية واسفرت عن اصابة عدد منهم باصابات بالغة.





كما طعن طالب في مدرسة أحمد الصباحي بكفر الولجا الثانوية زميله بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على شراء المأكولات من بوفيه المدرسة.





من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم فصل 15 طالبا فى الواقعة الاولى لسوء سلوكهم كما أصدر قرار بإعفاء مدير المدرسة من منصبه واحالة المشرفين للتحقيق وذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية.





واشار عجلان الى انه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة الثانية التى شهدتها مدرسة أحمد الصباحي بكفر الولجا والاطلاع على ملابساتها مؤكدا ان اهالى الطالب المصاب حرروا محاضر بمركز الشرطة وتم احالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق.





واضاف ان التحقيقات الداخلية تجرى حاليا فى الشئون القانونية مع مدير المدرسة والمشرفين خاصة وان الواقعة شهدت حمل الطالب لسلاح ابيض والتعدى على زميله داخل المدرسة.





وعن تامين المدارس أكد وكيل الوزارة ان يجرى التنسيق مع مديرية امن القليوبية لتامين المدارس الثانوية من الخارج تحسبا لاى حالات طارئة وفقا لبروتوكول التعاون الموقع.





وكان طالب في مدرسة ثانوية قد طعن زميله بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على شراء المأكولات من بوفيه مدرسة أحمد الصباحي بكفر الولجا التابعة لمركز كفر شكر.





وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار طلاب أخرين شاركوا في المشاجرة.





تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا بوجود مشاجرة في مدرسة أحمد الصباحي الثانوية المشتركة بكفر الولجا





وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز لموقع المشاجرة وتبين أنها وقعت بين طرف أول " إسلام ط ع" 16 سنة بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالظهر وجرى نقله لمستشفي التأمين الصحي ببنها وطرف ثاني " مازن ه م" 15 سنة، طالب بذات الصف والمدرسة.





وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته بمطواة إثر نشوب مشادة كلامية بينهما حال شرائه بعض المأكولات من بوفية المدرسة وأقر الطرف الثاني بالواقعة، وتحرر محضر رقم 1332 لسنة 2020 جنح كفرشكر وتولت النيابة التحقيق.