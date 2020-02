شاهد.. رامي صبري يروج لأغنيته الأخيرة عبر انستجرام

View this post on Instagram

مهما ببعد قلبى انا وياك حبيبى عليك يطمنى .. م ال فيا عنيا بقت شيفاك وحاسس بيك بتلمسنى وهعمل اية بتوحشنى حبيبى خلاص حياتى معاك 🎶🎶🎶 اسمعوا أغنية #بحبك لايف دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب اللينك في البايو 👆🏻 #رامي_صبري #RamySabry #LiveWithRamySabry