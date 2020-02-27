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فن

شاهد.. رامي صبري يروج لأغنيته الأخيرة عبر انستجرام

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك المطرب رامي صبري حمهوره بفيديو جديد له من خلال حسابة الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر رامي في الفيديو أثناء كواليس تسجيل أغنيته الأخيرة وعلى على الفيديو ببضع كلمات من الأغنية قائلا: "مهما ببعد قلبى أنا وياك حبيبى عليك يطمنى ..م ال فيا عنيا بقت شيفاك وحاسس بيك بتلمسنى وهعمل اية بتوحشنى حبيبى خلاص حياتى معاك  اسمعوا أغنية، بحبك لايف دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي:
"اللهم صل عالنبي على الحنجرة الذهبية بحب صوتك من وانا في الثانوي والآن عمري ثلاثين، سمعنا طيب واشجينا بشيء من القرآن الآيات المفرحة التي تبعث الهدوء".

 ويذكر أن رامي صبري قد طرح  منذ أيام أغنية "حياتي مش تمام" على اليوتيوب وكانت قد حققت الأغنية المليون الثانية بعد مرور 10 أيام على طرحها بموقع يوتيوب. 

ولاقت الأغنية إشادة من نجوم الغناء من بينهم حميد الشاعري وأيضًا الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إعجابهم بموضوع الأغنية واللحن. 
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