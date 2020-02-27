التنمية المحلية: تخريج 149 متدربا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم





وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل الاسبوع القادم تحت شعار (تخطيط التدريب بالمشاركة .. منكم .. وبكم .. وإليكم) .. يحضر الورشتين حوالى 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات وخريجى دورات اعداد المتدربين TOT والتى ينظمها مركز سقارة وبعض الخبراء المتخصصين فى مجال التدريب.





يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالإعداد للخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2020 وتتناول الورشتان كافة الموضوعات التي تهتم بعناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

احتفل مركز التنمية المحلية، بسقارة اليوم الخميس، بتخريج 148 متدربًا من خلال 3 دورات تدريبية نفذها المركز خلال الاسبوع الحالى وهى شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب السادة المحافظين والمكاتب الفنية.