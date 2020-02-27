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ديني

الأزهر يطلق قافلته الطبية الثامنة إلى الواحات البحرية غدًا

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:36 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمود ضاحي
يُطلق الأزهر الشريف، غدًا الجمعة، قافلة طبية مجانية للواحات البحرية، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، إضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس القافلة، أن القافلة تضم نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عمل القافلة في الفترة من 28 فبراير حتى السابع من مارس 2020 .

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، إضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

كما أرسل الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية خارج مصر، كان آخرها القافلة المرسلة إلى جمهورية تشاد، والتي وقعت الكشف الطبي على 26264 حالة وأجرت 371 عملية جراحية، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الشعب التشادي، الذين أكدوا على دور الأزهر في دعم وتنمية الروابط الإنسانية والعلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية.
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