AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البطولة العربية للكرة الطائرة.. الأهلي يتفوق على الزمالك 25-16 فى الشوط الأول

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:34 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الشوط الأول أمام منافسه الزمالك متفوقا بنتيجة 25-16، فى المباراة التى تجمع الفريقين على صالة استاد القاهرة الدولي فى إطار نهائي البطولة العربية التى تستضيفها مصر .

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي البحريني 3-2 أمس بينما تغلب الزمالك فى نصف النهائي على فريق كاظمة الكويتي 3-0 .

ويمتلك الأهلي في رصيده 6 ألقاب في البطولة العربية للأندية، خلف الصفاقسي الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

ويعد الريان القطري هو حامل لقب البطولة العربية بعد تغلبه على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في النسخة الماضية التي أقيمت بتونس.




  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الـ VAR ينقذ فلامينجو من ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة +90

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

الزمالك يكتسح الأهلى فى دوري الطائرة ويتصدر جدول الترتيب

البطولة «الأشرس» فى تاريخ أفريقيا

قبل مباراة السوبر الأفريقى.. الزمالك يتفوق على الترجي بثلاثة ألقاب للأبيض مقابل لقب وحيد للفريق التونسى

رجال طائرة الأهلي يفوز على السلام العماني بالبطولة العربية

ترشيحاتنا

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

دار الإفتاء توضح حكم الاستماع إلى الأغانى

حظر واتساب whatsapp فى 6 دول بينها 2 عربيتين.. ما السر

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

ألقى بنفسه من الدور التاسع.. انتحار شخص لخلافات أسرية بفيصل

بعد تعليق رحلات العمرة .. ما خسائر الاقتصاد السعودي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

بعد ارتداء أميرة بريطانيا له.. بيع كميات ضخمة من كونفرس كيت ميدلتون في ساعات

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا