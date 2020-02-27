البطولة العربية للكرة الطائرة.. الأهلي يتفوق على الزمالك 25-16 فى الشوط الأول

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي البحريني 3-2 أمس بينما تغلب الزمالك فى نصف النهائي على فريق كاظمة الكويتي 3-0 .





ويمتلك الأهلي في رصيده 6 ألقاب في البطولة العربية للأندية، خلف الصفاقسي الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

ويعد الريان القطري هو حامل لقب البطولة العربية بعد تغلبه على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في النسخة الماضية التي أقيمت بتونس.















