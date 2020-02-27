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محافظات

محافظ قنا يحيل موظفين بالديوان العام للنيابة العامة والإدارية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:19 م
محافظ قنا يحيل موظفين
محافظ قنا يحيل موظفين بالديوان العام للنيابة
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يوسف رجب
قرر اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، إحالة موظف بديوان عام المحافظة الي النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالعمل، وإحالة موظف بالوحدة المحلية لمدينة قنا إلى النيابة الادارية و إيقافه عن العمل ثلاثة أشهر لمخالفته القانون والتعليمات. 

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين. 

وأشار إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن للقضاء على الفساد بكل أنواعه. 

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