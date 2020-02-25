محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول تقييم الأثر البيئى والاجتماعى للمناطق الصناعية

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم في ورشة العمل الخاصة بتقييم نتائج الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية بمنطقتيّ كلاحين قفط وهو نجع حمادي الصناعيتين والتي اُقيمت بفندق بسمة، بحضور العديد من المعنيين بملف الاستثمار والصناعة من مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة ومسئولي الاستثمار بالمحافظة، وعدد من المستثمرين وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع.





أوضح محافظ قنا، أن هناك خطة طموحة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتيّ قنا وسوهاج تشمل ترفيقها بمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف وإنارة وكهرباء وتوصيل غاز طبيعي و كابلات تليفوني.





وأكد الداودى، بأن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، كما تسعي جاهدةً إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة.





وأضاف الداودي، نسابق الزمن من أجل تكامل المناطق الصناعية بقنا وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لوضع قنا علي خريطة الاستثمار المحلية، موجهًا المكتب الاستشاري لمشروع تكامل المنطقة الصناعية بسرعة الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع تمهيدًا لطرح العملية والبدء في تنفيذها كما وجه بضرورة الإعتماد على أبناء المحافظة في تنفيذ المشروع بهدف توفير فرص عمل لهم.





جدير بالذكر أن محافظة قنا يوجد بها منطقتان صناعيتان الأولى بمركز قفط تقع علي مساحة 386 فدانا، بينما تقع منطقة هو الصناعية بنجع حمادي علي مساحة 500 فدان وتضم المنطقتين 287 مصنعًا منها 61 مصنعًا منتجًا و124 مصنعًا في مرحلة الإنشاء و102 مصنعا في مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء.





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