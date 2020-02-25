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محافظات

انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:36 ص
المهرجان الإقليمي
المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية
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يوسف رجب
انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات المهرجان الإقليمى للتجارب النوعية بإقليم جنوب الصعيد، علي مسرحي قنا" المغطي  و المكشوف" بداية من اليوم و حتى 28 فبراير الجارى.

و أشارت جيهان رمزى- مديرقصر ثقافة قنا، إلى أن المهرجان ضمن عروض التجارب النوعية 2020 والتي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و يشهد المهرجان مشاركة 10 عروض متنوعة.

و أوضحت رمزى، بأن العروض المشاركة هى " صباحية مباركة" لفرقة إسنا ، تأليف محمد امين، اخراج محمود النجار، " اخناتون " لفرقة الطارف، تأليف ادليدادن فيللويتس، اخراج كرم نبية، " درب عسكر " لفرقة نجع حمادي، تأليف محسن مصلحي، اخراج محمد سامح، " العمة والعصاية" لفرقة دشنا، تأليف رجب سليم، اخراج حسام الدين عبد السلام، " سيرة بني زوال " لفرقة الشطب، تأليف محمد علي إبراهيم، اخراج خالد عطا الله، " حلم ليلة في منتصف الصيف "، لفرقة العقاد، تأليف وليم شكسبير، اخراج ايهاب زكريا، " قلب الجبل " لفرقة الاقالته، تأليف علي عثمان، اخراج عدلي صالح، " انشودة القمر الحزين " لفرقة ارمنت، تأليف كرم نبيه، اخراج احمد الجمل، " تبحيرة البوص "، لفرقة رأس غارب، تأليف احمد اسماعيل، اخراج شاذلي محمد صالح،" ونيسة " لفرقة قنا، تأليف يس الضوي، اخراج محمد محمد المعتصم.

و أضافت رمزى، بأن لجنة تحكيم المهرجان تضم كل من: الشاعر والكاتب مسعود شومان، والناقدة رنا عبد القوي، والمخرج عادل رأفت، و تبدأ العروض فى تمام الساعة السادسة مساء ثم استراحة قصيرة ويبدأ العرض الثاني في الثامنة مساء، مع دخول مجانى للجميع.

انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا
انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا
انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا
انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا
انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا
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