انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للتجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة قنا

انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات المهرجان الإقليمى للتجارب النوعية بإقليم جنوب الصعيد، علي مسرحي قنا" المغطي و المكشوف" بداية من اليوم و حتى 28 فبراير الجارى.





و أشارت جيهان رمزى- مديرقصر ثقافة قنا، إلى أن المهرجان ضمن عروض التجارب النوعية 2020 والتي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و يشهد المهرجان مشاركة 10 عروض متنوعة.





و أوضحت رمزى، بأن العروض المشاركة هى " صباحية مباركة" لفرقة إسنا ، تأليف محمد امين، اخراج محمود النجار، " اخناتون " لفرقة الطارف، تأليف ادليدادن فيللويتس، اخراج كرم نبية، " درب عسكر " لفرقة نجع حمادي، تأليف محسن مصلحي، اخراج محمد سامح، " العمة والعصاية" لفرقة دشنا، تأليف رجب سليم، اخراج حسام الدين عبد السلام، " سيرة بني زوال " لفرقة الشطب، تأليف محمد علي إبراهيم، اخراج خالد عطا الله، " حلم ليلة في منتصف الصيف "، لفرقة العقاد، تأليف وليم شكسبير، اخراج ايهاب زكريا، " قلب الجبل " لفرقة الاقالته، تأليف علي عثمان، اخراج عدلي صالح، " انشودة القمر الحزين " لفرقة ارمنت، تأليف كرم نبيه، اخراج احمد الجمل، " تبحيرة البوص "، لفرقة رأس غارب، تأليف احمد اسماعيل، اخراج شاذلي محمد صالح،" ونيسة " لفرقة قنا، تأليف يس الضوي، اخراج محمد محمد المعتصم.





و أضافت رمزى، بأن لجنة تحكيم المهرجان تضم كل من: الشاعر والكاتب مسعود شومان، والناقدة رنا عبد القوي، والمخرج عادل رأفت، و تبدأ العروض فى تمام الساعة السادسة مساء ثم استراحة قصيرة ويبدأ العرض الثاني في الثامنة مساء، مع دخول مجانى للجميع.



