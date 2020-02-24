بعد تعطيل الدراسة.. قنا تفعل غرفة العمليات المركزية على مدار ٢٤ساعة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.





وأضاف محافظ قنا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة والجامعة غدا الثلاثاء الموافق 25 /2 /2020، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.





يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل ال راسة بالمدارس و الجامعات، لسوء الأحوال الجوية، مع تكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بمحافظاتهم.







