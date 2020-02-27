متابع بسمة بوسيل عبر إنستجرام: حلو جاكت تامر عليكي

وجاءت تعليقات الجماهير:

-"جميلة يا بسمة" وعلقت أخرى "إطلالتك جميلة"

-وداعبها أحد جمهورها "حلو أوى جاكت تامر لايق عليكى".

يذكر أن

أثارت الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب مظهرها فى فيديو يجمعها بزوجها، وعلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من عمليات التجميل التى فعلتها مما جعل مظهرها يتحول للأسوأ، ولم ترد "بوسيل" على الهجوم الذى تعرضت له.