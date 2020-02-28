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مؤسسة مجدي يعقوب: المركز الجديد سيكون متكاملا وثاني أكبر مركز أبحاث فى العالم.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:00 ص
الدكتور مجدي اسحاق
الدكتور مجدي اسحاق المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب
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محمود محسن
أكد الدكتور مجدي اسحاق المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب أن ما سيتم إنشاؤه سيكون مركزا طبيا وليس مستشفى لأنه سيكون مركزا علميا متكاملا لأنه سيكون قادرا على علاج 12 ألف مريض وإجراء عمليات جراحية لهم في العام الواحد. 

وأضاف إسحاق خلال لقاء له على هامش تكريم الدكتور مجدي يعقوب في الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» أن المركز سيكون بمثابة ثانى اكبر مركز أبحاث فى العالم، وأكبر مركز للقلب وابحاث القلب على مستوى الشرق الاوسط.

وتابع  المدير التنفيذي لمستشفى القلب  أن تكلفة إنشاء المستشفى الجديد تبلغ 250 مليون دولار إضافة إلى أدوات التجهيزات الطبية التي تصل إلى نحو 40 مليون دولار، باجمالي 290 مليون دولار.

وأشار الدكتور مجدي إسحاق أن المركز سيكون قادرا على علاج 12 ألف مريض قلب خلال السنة بين عمليات وقساطر لنحو  80 الف مريض بالعام وسيكون هناك مركز كبير للأبحاث على مساحة 5000 متر ومركز ابتكارات على مساحة 2000 متر .

وقال ان المركز سيكون بمثابة ثانى اكبر مركز ابحاث فى العالم، وأكبر مركز للقلب و أبحاث القلب على مستوى الشرق الاوسط.

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