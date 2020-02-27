أهلي جدة السعودي يكشف حقيقة المفاوضات مع مصطفى محمد









وأضاف زيد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "تن"، أن نادى أهلى جدة السعودى لم يتفاوض مع اللاعب مصطفى محمد أو كارتيرون المدير الفني للزمالك.





وعن ترتيب نادى أهلى جدة السعودى بالدورى، أوضح المتحدث الرسمي أن النادى يحتل المركز الثالث حاليا، لافتا إلى أن إدارة النادى عقدت العديد من المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة النادى ولكن لم يكن المدير الفنى لنادى الزمالك من بينهم.

كشف فيصل زيد المتحدث الرسمى لنادى أهلى جدة السعودى حقيقة مفاوضات النادى مع اللاعب مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الوطنى.