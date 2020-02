في أول جمعة من رجب.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بأبيها.. شاهد

View this post on Instagram

ابى❤️عليك السلام فى قبرك ياغائبى...عليك الرحمة التى تنام معك طويلا ..عليك الأمان إلى يوم يبعثون😊إلى اللقاء حتى نلتقى لقاء ليس بعده فراق💔فى الجنه ياطيب🙏❤️الدعاء لابى وامواتنا جميعا🙏😊