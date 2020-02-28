AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في أول جمعة من رجب.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بأبيها.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:38 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهور بصورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة "أبي عليك السلام فى قبرك ياغائبى...عليك الرحمة التى تنام معك طويلا ..عليك الأمان إلى يوم يبعثون إلى اللقاء حتى نلتقى لقاء ليس بعده فراقفى الجنه يا طيب الدعاء لأبي وامواتنا جميعا".


ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اللهم اسكنه فسيح جناتك" و " ربنا يرحمة ويغفر له" و " كان فنان جميل ربنا يرحمه ويصبرك ".


يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.


وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غيرت لون شعرها.. ايمي طلعت زكريا تتألق بـ إطلالة جديدة

إيمى طلعت زكريا تنشر صورة لها من مسرحية الزهر لما يلعب.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام

إيمي طلعت زكريا توجه رسالة غامضة إلى جمهورها

بـ بنطلون ممزق ومكياج.. شاهد.. إطلالة ابنة الراحل طلعت زكريا والجمهور: خسيتى

ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة مقتل 34 جنديا تركيا في سوريا من قِبل روسيا

أردوغان يقطع الإنترنت عن شعبه بعد مقتل جنود أتراك في إدلب

أخبار الزمالك .. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية ويجهز مفاجأة الأحد المقبل للجماهير

بعد أزمة البرنس.. محمد رمضان مع جمهوره فى إمبابة.. الليلة

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

كواليس عرض انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بـ٢٠ مليون جنيه في الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة