في أول جمعة من رجب.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بأبيها.. شاهد





وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة "أبي عليك السلام فى قبرك ياغائبى...عليك الرحمة التى تنام معك طويلا ..عليك الأمان إلى يوم يبعثون إلى اللقاء حتى نلتقى لقاء ليس بعده فراقفى الجنه يا طيب الدعاء لأبي وامواتنا جميعا".









ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اللهم اسكنه فسيح جناتك" و " ربنا يرحمة ويغفر له" و " كان فنان جميل ربنا يرحمه ويصبرك ".









يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.









وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.





شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهور بصورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.