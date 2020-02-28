بسبب كورونا.. تأجيل مباراتي الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا





وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم تأجيل مباراتي الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي، والهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.





ولم يعلن الاتحاد الآسيوي الموعد الجديد لمباراتي الأهلي والهلال، مؤكدا، أنه سوف يتم تحديد موعدهما في وقت لاحق.





وكان الاتحاد الآسيوي أعلن أمس الخميس تأجيل مباريات، الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني، بيرسبوليس الإيراني مع التعاون السعودي، في الثاني من مارس، شباب الأهلي دبي الإماراتي مع شاهر خودرو الإيراني، سيباهان الإيراني مع النصر السعودي، وسيول الكوري مع تشانجراي التايلاندي، في الثالث من مارس، في دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، عن تأجيل مباريات جديدة في مسابقة دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.