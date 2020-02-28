AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين  على مقاعد الشُعب الهندسية السبعة إقبالا كثيفا على مستوى القاهرة.

وقال مايكل البدراوي مرشح بانتخابات المهندسين،  إن هذا الإقبال نظرا لوجود القائمة الموحدة لمهندسي مصر والمدعومة من قطاعات كبيرة.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن ، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن  و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

 

هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

 

من المقرر أن يمتد فتح باب الاقتراع حتى السابعة مساء اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات البيطريين.. 165 مرشحا حتى اليوم بينهم 5 على مقعد النقيب

23 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات نقابة المهندسين في أسيوط

النقابة للجميع تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ

كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المهندسين الجمعة المقبلة.. تفاصيل

28 مرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين في دمياط

البدراوي يكشف عن خطوات التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ المهندسين

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2020

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

شيرين رضا مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

بعد قرار تركيا.. اليونان تعلن تشديد القيود على حدودها البرية والبحرية

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا