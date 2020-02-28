بملابس كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصوراجديدة لها من احدث جلسة تصوير. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصوراجديدة لها من احدث جلسة تصوير.









نسرين طافش فى الصور بإطلالة عصرية ، حيث ارتدت بنطلون جينزو نسقت معه سويت شيرت باللون الكحلى أتسم بالبساطة و عدم المبالغة ما منحها إطلالة كاجوال أنيقة. ظهرتفى الصور بإطلالة عصرية ، حيث ارتدت بنطلون جينزو نسقت معه سويت شيرت باللون الكحلى أتسم بالبساطة و عدم المبالغة ما منحها إطلالة كاجوال أنيقة.





نسرين طافش حذاء رياضى مسطح باللون الابيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام. وانتعلتحذاء رياضى مسطح باللون الابيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وأعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.







