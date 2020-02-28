بملابس كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصوراجديدة لها من احدث جلسة تصوير.
ظهرت نسرين طافش فى الصور بإطلالة عصرية ، حيث ارتدت بنطلون جينزو نسقت معه سويت شيرت باللون الكحلى أتسم بالبساطة و عدم المبالغة ما منحها إطلالة كاجوال أنيقة.
وانتعلت نسرين طافش حذاء رياضى مسطح باللون الابيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
وأعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.