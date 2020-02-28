اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

اسعار الذهب في السعودية تتأثر بشكل كبير بـ أسعار الذهب اليوم عالميا ، وفيما يلي يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020، وأهم التغيرات التي تتعرض لها أسعار الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

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وتتأثر اسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال السعودي.

حيث وصل اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (198.41 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.88 دولار أمريكي)، وبالنسبة لـ اسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 وصل سعره فى بدء التعاملات الصباحية (173.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.27 دولار أمريكي).





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وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي :

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.41 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.23 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.04 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.04 ريال سعودي) أي ما يعادل (45.86 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.46 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.30 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.69 ريال سعودي) أي ما يعادل (30.57 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.31 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.20 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6.115 ريال سعودي) أي ما يعادل (1630 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للـ الجنيه (1376 ريال سعودي) أي ما يعادل (366.84 دولار أمريكي)