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السعودية تطبق أعلى مستويات الوقاية لمنع وصول كورونا لأراضيها.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل


عرضت فضائية الحدث تقريرأ عن تفاصيل عدم تسجيل المملكة العربية السعودية أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية تواصل المساعى وتطبيق أعلى مستويات التأهب والإحتياطات بما يضمن التعامل المثالى مع فيروس كورونا من خلال خطوات وقائية  .

ومع تضافر جهود الأجهزة الحكومية فى المنافذ المختلفة نوهت وزارة الصحة لإستشعار المملكة العربية السعودية لمسئولياتها تجاه حماية المواطنين وزوار المملكة .

كما أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمى فى شرق المتوسط بالإجراءات التى اتخذتها الرياض للتصدى لفيروس كورونا ومنع انتشاره .

يذكر ان  وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، ومستمرة في بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وصول المرض إلى أراضيها .. 





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