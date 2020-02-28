السعودية تطبق أعلى مستويات الوقاية لمنع وصول كورونا لأراضيها.. فيديو









عرضت فضائية الحدث تقريرأ عن تفاصيل عدم تسجيل المملكة العربية السعودية أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .





وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية تواصل المساعى وتطبيق أعلى مستويات التأهب والإحتياطات بما يضمن التعامل المثالى مع فيروس كورونا من خلال خطوات وقائية .





ومع تضافر جهود الأجهزة الحكومية فى المنافذ المختلفة نوهت وزارة الصحة لإستشعار المملكة العربية السعودية لمسئولياتها تجاه حماية المواطنين وزوار المملكة .





كما أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمى فى شرق المتوسط بالإجراءات التى اتخذتها الرياض للتصدى لفيروس كورونا ومنع انتشاره .





يذكر ان وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، ومستمرة في بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وصول المرض إلى أراضيها ..



















